Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок із важливим повідомленням

Співачка Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок.

Зокрема, виконавиця з початком повномасштабного вторгнення уникає публічності. Однак знаменитість не забуває про важливі для українців свята. Різдво, яке в Україні від 2023 року зустрічають 25 грудня, звичайно, не стало винятком.

Так, у своєму Instagram Софія Ротару опублікувала святкову листівку. На світлині було зображене немовля в колисці, яке освітлювала небесна зірка, а поруч із ним лежало двоє ягнят. Знімок співачка підписувати не стала.

Софія Ротару привітала з Різдвом / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, після початку повномасштабної війни в Україні Софія Ротару практично зникла з медіапростору. Однак відомо, що тривалий час зірка перебувала в Києві, а згодом виїхала за кордон. Востаннє співачку бачили в Києві, коли вона цьогоріч вшанувала пам'ять покійного чоловіка у роковини його смерті.

Про російське вторгнення Софія Ротару публічно нічого не говорить. Однак з її рідкісних дописів в Instagram зрозуміло, якої позиції вона дотримується. До слова, артистці за це вже встигли помститися в РФ. Зокрема, в неї відібрали майно в Криму. Наразі виконавиця намагається позбутися квартири в Москві. Нещодавно стало відомо, на кого вона її переписала.

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