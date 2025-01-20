Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок та показала своє фото з молодості

Артистка також повідомила про важливий день в її сім'ї.

Українська співачка Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок.

У родині виконавиці сьогодні, 20 січня, важливий день. Чоловік артистки міг би святкувати день народження. Музиканту Анатолію Євдокименку мало б виповнитися 83 роки. Софія Ротару не забуває про пам'ятні дні в її родині. У своєму Instagram зірка вшанувала пам'ять покійного чоловіка.

Так, в сторіз співачка опублікувала архівне фото з Анатолієм Євдокменком. Кадр був зроблений, коли Ротару та її чоловік були молодими. Виконавиця не стала підписувати фото, а лише додала смайлик у вигляді розбитого серця.

Софія Ротару з чоловіком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, чоловіка Софії Ротару – Анатолія Євдокименка – не стало 22 роки тому, а саме 23 жовтня 2002 року. Музикант похований на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни в Україні дотримується мовчазної позиції. Тим не менш, тривалий час знаменитість перебувала в Києві, а згодом виїхала за кордон. Час від часу виконавиця повертається до України. У важливі для українців дні знаменитість робить дописи в Instagram. Також Софія Ротару час від часу розповідає про обстріли Росією України, щоправда, у подробиці не вдається. У РФ артистці помстилися за таку позицію. Зокрема, у зірки відібрали майно в окупованому Криму. Наразі вона намагається позбутися квартири в Москві.

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