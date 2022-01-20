Софія Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка та показала його архівне фото

Софія Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка та показала його архівне фото

Рідній людині артистки могло б виповнитися 80 років.

Відома українська співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка.

Так, сьогодні, 20 січня, Анатолію Євдокименку виповнилося б 80 років. У сторіз на своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала архівний знімок, на якому зображений покійний музикант.

Софія Михайлівна не була багатослівною, а лише в дописі залишила смайлик у вигляді розбитого навпіл серця.

Покійний чоловік Софїї Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Також вшанував пам'ять тата й син артистки – Руслан Євдокименко. Він також опублікував архівне фото Анатолія Кириловича та присвятив своєму батьку зворушливі рядки.

"День народження батька. Дякую тобі за все", - написав Руслан.

Нагадаємо, Анатолія Євдокименка не стало 23 жовтня 2002 року. Його поховали в Києві на Байковому кладовищі.

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