Софія Ротару заговорила українською в День незалежності: що сказала зірка

Співачка Софія Ротару сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України привітала своїх шанувальників з визначною для нашої країни датою.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця розмістила барвистий малюнок, на якому зображений український прапор у квітах. Цей знімок Софія Михайлівна підписала українською мовою:

"З Днем незалежності України. Перемоги і миру!" – побажала співвітчизникам зірка.

Софія Ротару привітала українців з Днем незалежності / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, що Ротару завжди реагує та показує злочини, які російські окупанти вчиняють на нашій землі. Також артистка не пропускає жодного важливого для України свята.

Так от, днями Софія Ротару у фотоблогу розмістила гарну світлину-анімацію, на якій були зображені синьо-жовті стяги у сонячному промінні. Таким чином зірка привітала шанувальників з Днем українського прапора, який ми святкували напередодні Дня незалежності – 23 серпня.

Нагадаємо, раніше латвійська співачка та подруга Софії Ротару Лайма Вайкуле розсекретила, що зірка перебуває за межами України. Де саме, Вайкуле не уточнила, але зазначила, що це "безпечне місце".

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