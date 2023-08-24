Софія Ротару заговорила українською в День незалежності: що сказала зірка

Артистка привітала шанувальників з визначною датою для нашої країни.
Співачка Софія Ротару сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України привітала своїх шанувальників з визначною для нашої країни датою.
У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця розмістила барвистий малюнок, на якому зображений український прапор у квітах. Цей знімок Софія Михайлівна підписала українською мовою:
"З Днем незалежності України. Перемоги і миру!" – побажала співвітчизникам зірка.
Зазначимо, що Ротару завжди реагує та показує злочини, які російські окупанти вчиняють на нашій землі. Також артистка не пропускає жодного важливого для України свята.
Так от, днями Софія Ротару у фотоблогу розмістила гарну світлину-анімацію, на якій були зображені синьо-жовті стяги у сонячному промінні. Таким чином зірка привітала шанувальників з Днем українського прапора, який ми святкували напередодні Дня незалежності – 23 серпня.
Нагадаємо, раніше латвійська співачка та подруга Софії Ротару Лайма Вайкуле розсекретила, що зірка перебуває за межами України. Де саме, Вайкуле не уточнила, але зазначила, що це "безпечне місце".
Читайте також: