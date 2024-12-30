Софія Ротару замилувала фото невістки та сина в особливий для них день

Артистка повідомила про важливе для її родини святом.

Співачка Софія Ротару привітала свого сина та невістку з особливою подією.

Так, син зірки Руслан Євдокименко вже 31 рік офіційно разом зі своєю дружиною Світланою. У річницю їхнього шлюбу подружжя привітала й Ротару. Артистка у своєму фотоблогу показала архівний кадр закоханих.

На зображенні Руслан зі Світланою ще зовсім юні позують в обіймах на тлі поля. Знаменитість не стала підписувати кадр, а лише додала анімацію сердечка та лаконічно зазначила, що її рідні святкують "День сім'ї".

Син та невістка Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Своєю чергою, невістка Ротару Світлана на своїй сторінці в Instagram також привітала чоловіка з їхнім святом і показала велику родину на архівному фото. Крім того, дружина Євдокименка у 31-шу річницю шлюбу похизувалася подарунком від нього. Зокрема, показала фото букета білих троянд.

Софія Ротару з родиною / Фото: instagram.com/svetika

Син та невістка Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"З днем народження нашої родини! 1993", - написала Світлана.

Також Світлана пригадала, який вигляд мала їхня родина багато років тому, коли у неї з чоловіком тільки з'явилися діти.

Син та невістка Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Син та невістка Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару також зробила публічну заяву у день Різдва.

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