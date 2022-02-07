Софія Стужук без фільтрів та макіяжу показала, який вигляд має її обличчя після опіків

Софія Стужук без фільтрів та макіяжу показала, який вигляд має її обличчя після опіків

Зірка також розповіла, як відновлюється її шкіра.

Відома українська блогерка Софія Стужук нещодавно отримала хімічні та термічні опіки шкіри через неякісний крем.

Шанувальники знаменитості переймаються тим, як почувається їхня кумирка. Тому в Instagram-stories у Софії запитали, як відновлюється її шкіра після опіків.

Софія Стужук показала обличчя без фільтрів та макіяжу / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук вирішила показати відео, на якому була зображена без макіяжу та фільтрів. До слова, блогерка говорить, що "шкіра вже майже як нова".

"Це був такий собі жорсткий пілінг. Сьогодні вже майже як нова", - поділилася Софія.

Софія Стужук показала обличчя без фільтрів та макіяжу / instagram.com/sofia_stuzhuk

Нагадаємо, Софія Стужук купила неякісний крем для обличчя, через який отримала хімічні та термічні опіки. Блогерка одразу ж стала лікувати свою шкіру. Вона користувалася кремом від опіків, а також наносила на обличчя різні косметичні маски.

Читайте також: