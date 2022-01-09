Софія Стужук емоційно відповіла на закиди хейтерів про те, що вона "мати-зозуля"

Юзерів обурило те, що блогерка подорожує без дітей.

Відомій блогерці Софії Стужук увірвався терпець.

Зірка Мережі вирішила відповісти хейтерам, які називають її "мамою-зозулею". Так, юзерів обурило те, що Соня, яка "народила аж трьох нащадків, тепер наважується будувати своє життя і їздити кудись без своїх кровиночок".

У своєму Instagram 26-річна знаменитість опублікувала великий допис, де прокоментувала ці закиди.

"Моя система цінностей та координат завжди була сім'я. Я людина, в якій кохання море. Я потребую дарувати його і отримувати. Я кайфую бути в одних стосунках більше, ніж у свободі. Я люблю бути мамою і дуже люблю своїх дітей. Дуже. Як у будь-якої нормальної мами у мене часто бувають і докори совісті та пригнічення себе відчуттям недостатньо хорошої мами. Я знаю, скільки болю я пережила, коли зруйнувалась моя сім'я, бо це була моя найважливіша цінність. Проте цінності себе в мене було мінімум. Я знаю, який шлях я пройшла до того, щоб нарешті зрозуміти, що я багатогранна, і ролей у мене багато. І перша - жіноча, а лише потім партнера/дружини/мами/блогера/бізнесблабла та ін. І що я нікому нічого не винна. Я просто маю бути щасливою. А для цього мені потрібно робити те, що я хочу, і що для мене важливо", – написала вона.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук додала, що для того, аби створити нову сім’ю, вона, по-перше, має бути гідною тієї людини, яку б хотіла бачити поруч із собою. Також, аби побудувати особисте життя, їй потрібен час та простір. За її словами, саме цим вона зараз займається.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Хочу дати дітям гідний приклад мами, успішної та щасливої людини, адекватних стосунків та моделі сім'ї, чоловічу рольову модель, приклад любові та кохання батьків. У мене все", – зазначила вона.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Також Соня вимкнула можливість коментувати цей допис.

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