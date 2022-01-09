Софія Стужук емоційно відповіла на закиди хейтерів про те, що вона "мати-зозуля"

Юзерів обурило те, що блогерка подорожує без дітей.
Відомій блогерці Софії Стужук увірвався терпець.
Зірка Мережі вирішила відповісти хейтерам, які називають її "мамою-зозулею". Так, юзерів обурило те, що Соня, яка "народила аж трьох нащадків, тепер наважується будувати своє життя і їздити кудись без своїх кровиночок".
У своєму Instagram 26-річна знаменитість опублікувала великий допис, де прокоментувала ці закиди.
"Моя система цінностей та координат завжди була сім'я. Я людина, в якій кохання море. Я потребую дарувати його і отримувати. Я кайфую бути в одних стосунках більше, ніж у свободі. Я люблю бути мамою і дуже люблю своїх дітей. Дуже. Як у будь-якої нормальної мами у мене часто бувають і докори совісті та пригнічення себе відчуттям недостатньо хорошої мами. Я знаю, скільки болю я пережила, коли зруйнувалась моя сім'я, бо це була моя найважливіша цінність. Проте цінності себе в мене було мінімум. Я знаю, який шлях я пройшла до того, щоб нарешті зрозуміти, що я багатогранна, і ролей у мене багато. І перша - жіноча, а лише потім партнера/дружини/мами/блогера/бізнесблабла та ін. І що я нікому нічого не винна. Я просто маю бути щасливою. А для цього мені потрібно робити те, що я хочу, і що для мене важливо", – написала вона.
Стужук додала, що для того, аби створити нову сім’ю, вона, по-перше, має бути гідною тієї людини, яку б хотіла бачити поруч із собою. Також, аби побудувати особисте життя, їй потрібен час та простір. За її словами, саме цим вона зараз займається.
"Хочу дати дітям гідний приклад мами, успішної та щасливої людини, адекватних стосунків та моделі сім'ї, чоловічу рольову модель, приклад любові та кохання батьків. У мене все", – зазначила вона.
Також Соня вимкнула можливість коментувати цей допис.
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