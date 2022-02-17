Софія Стужук назвала себе "русской" під час відпочинку у Дубаї

Софія Стужук назвала себе "русской" під час відпочинку у Дубаї

Щоправда, потім блогерка зрозуміла, що зробила щось не те.

Українська блогерка Софія Стужук разом із подругою вирушила на відпочинок у Дубаї.

Там дівчата вже встигли влаштували собі шопінг, подивилися шоу фонтанів, відвідати смачні страви у місцевих ресторанах. Втім, не обійшлося й без дивно ї ситуації.

Так, у сторіз Стужук запостила відео зі своєю подругою і підписала його: "Обережно, русскіє в Дубаї". При чому зробила це блогерка у День Єдності, який в Україні відзначали 16 лютого. Що ще більше обурило юзерів.

Та згодом знаменитість зрозуміла, що зробила щось не те, оскільки, певно, фани почали активно хейтити Стужук, вона швидко видалила зі сторіс скандальне відео. Проте видання "Глянець" встигло зберегти відео і опублікувати його.

Зазначимо, що 26-річна Софія Стужук відома українська блогерка, яка має понад п'ять мільйонів підписників. Дівчина народилася у Севастополі, Крим. Та коли відбулася анексія півострова Росією, переїхала до Києва.

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