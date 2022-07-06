Софія Стужук неочікувано помирилася з бойфрендом та показала його у палкій фотосесії

Софія Стужук неочікувано помирилася з бойфрендом та показала його у палкій фотосесії

Українська блогерка Софія Стужук офіційно представила свого бойфренда, який тиждень тому її покинув.

Так, на сторінці в Instagram Софія Стужук розмістила кадри з палкої фотосесії, де зображена разом з коханим.

Софія позує у купальнику бікіні бузкового кольору, а її обранець – у білій лляній сорочці та шортах пісочного кольору. Пара обіймається, цілується та щиро усміхається.

Софія Стужук з бойфрендом / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Як повідомила Софія, вона неймовірно закохана та щаслива з хлопцем, якого, до речі, звуть Антон:

"Людина, з якою я почуваюся шалено щасливою. З якою ми разом вже понад 8 місяців. Яка подарувала мені почуття кохання до місяця та назад. Дала мені таку величезну підтримку під час переїзду зі своєї країни і всього божевілля, що відбувається. Людина, яка кохає і приймає мене будь-яку і мою сім'ю і з якою ми хочемо і намагатимемося будувати нашу", - повідомила Стужук.

Софія Стужук з бойфрендом / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук з бойфрендом / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Також блогерка зізналася, що її коханого у соцмережах нема, тож вона поступово знайомитиме своїх шанувальників з бойфрендом на своїй сторінці в Instagram.

Не оминула увагою Софія й той факт, що лише тиждень тому вона у сльозах розповідала про розрив з обранцем. Як пояснила Стужук, "це життя" і в ньому так буває:

"Я знаю, що маєте мільйон запитань. І знаю, що коли я зможу вам розповісти, що сталося у нас, ви обов'язково зрозумієте. Але це життя і в ньому бувають гойдалки не лише тому, що хтось "не такий", а тому що обставини іноді здаються сильнішими", - пояснила блогерка.

Софія Стужук з бойфрендом / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук з бойфрендом / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Нагадаємо, трохи більше тижня тому Софія Стужук у сльозах повідомила, що її покинув бойфренд, якого вона дуже сильно кохала. Соня змонтувала зворушливе відео з ексом, де показала їхні спільні щасливі моменти.

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