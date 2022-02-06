Софія Стужук отримала хімічні та термічні опіки: "Шкіра вся спалена"

Зірці зіпсував шкіру неякісний крем.

Відома українська блогерка Софія Стужук шокувала історією про те, як отримала хімічні та термічні опіки.

До слова, зірка декілька разів на тиждень мастить шкіру спеціальним кремом, який має лікувальний ефект. Вона завжди цей крем купувала в одному і тому ж місці. Через те, що його не було в наявності, блогерка замовила косметичний засіб в Мережі. Втім, знаменитості "підсунули" неякісний продукт.

Софія Стужук отримала опіки шкіри / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Я не знала, що, виявляється, креми та косметику можуть підробляти", - поділилася Софія.

Зірка Мережі намастилася кремом та пішла до сауни. Також Софія відвідала снігову кімнату, де обличчя тримала в холоді. Через це Стужук отримала хімічні та термічні опіки.

Софія Стужук отримала опіки шкіри / instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук отримала опіки шкіри / instagram.com/sofia_stuzhuk

"У мене стався і хімічний, і термічний опіки. Шкіра вся спалена. У мене якась алергія пішла, якийсь дерматит. Тепер мені треба все це відновлювати мінімум два тижні", - розповіла блогерка.

Наразі Софія намагається відновити свою шкіру. Вона користується кремом від опіків, а також наносить на обличчя різні косметичні маски.

Софія Стужук отримала опіки шкіри / instagram.com/sofia_stuzhuk

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