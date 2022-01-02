Софія Стужук підтвердила, що більше не самотня та показала обійми в ліжку з коханим

Софія Стужук підтвердила, що більше не самотня та показала обійми в ліжку з коханим

Також зірка показала, що бойфренд подарував їй на Новий рік.

Відома українська блогерка Софія Стужук нарешті підтвердила, що більше не самотня.

До слова, знаменитість опублікувала у своєму Instagram фото, де зображена зі своїм обранцем. Так, Софія лежала з бойфрендом в ліжку, а чоловік тим часом ніжно її обнімав.

Софія Стужук з бойфрендом / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Найкращий Новий рік та найкращий початок року в моєму життя", - підписала фото Софія.

Також зірка розсекретила, який подарунок на Новий рік зробив їй коханий. Софія зізналась, що хотіла або браслет, або каблучку.

"Я у своїй голові загадала, щоб мій чоловік на Новий рік подарував мені або браслет, або каблучку трініті. Але я про це не говорили нікому, взагалі нікому. Уявіть мої очі, коли я побачила цей подарунок", - поділилася Софія.

Софія Стужук показала подарунки від бойфренда на Новий рік / instagram.com/sofia_stuzhuk

Загалом, хто саме її бойфренд, Софія вирішила поки тримати в таємниці. Втім, нещодавно зірка відпочивала разом з Ігорем Пустовітом у Буковелю. Вони проводили час разом, обнімалися та танцювали. Ба більше, їх навіть встигли сфотографувати, коли вони цілувалися.

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