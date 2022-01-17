Софія Стужук похизувалася схудлою фігурою та показала, який вигляд вона мала раніше

Софія Стужук похизувалася схудлою фігурою та показала, який вигляд вона мала раніше

Зірка рік не могла повернути свої колишні форми.

Відома блогерка Софія Стужук поділилася радісною новиною.

Так, у своєму Instagram знаменитість розповіла, що їй нарешті вдалося схуднути. Вона рік намагалася повернути свої колишні форми і нарешті їй це вдалося.

"Я навіть не знаю свою вагу. Не хочу ставати на ваги. Я рік страждала. Так мріяла це зробити. А коли перестала звертати увагу, тоді й не помітила, як це зробила", - поділилася блогерка.

Схудла Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Втім, Софія зізнається, що вона планує й далі худнути. Поки зірка не задоволена повністю своєю фігурою.

До речі, Стужук також показала фото, на яких зображена до схуднення. Знаменитість зізнається, що їй було важко сприймати себе такою.

Софія Стужук до схуднення / instagram.com/sofia_stuzhuk

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