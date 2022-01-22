Софія Стужук показала, як відпочиває в Латвії зі своїм коханим

Софія Стужук показала, як відпочиває в Латвії зі своїм коханим

Зірка вирішила влаштувати романтичний вікенд.

Відома українська блогерка Софія Стужук щаслива у нових стосунках.

До слова, разом зі своїм коханим зірка влаштувала романтичний вікенд. Вони розам полетіли до Риги, столиці Латвії. Закохані гуляли засніженими вулицями, їздили на авто та встигли разом повалятися в ліжку.

Софія Стужук разом з коханим у Латвії / instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук разом з коханим у Латвії / instagram.com/sofia_stuzhuk

До слова, Софія не приховує того, що стала безмежно щасливою та змінилася. Втім, свого обранця зірка Мережі не поспішає показувати. Як раніше говорила Соня, вона не хоче виставляти на загал свої стосунки.

Софія Стужук разом з коханим у Латвії / instagram.com/sofia_stuzhuk

Зазначимо, багато прихильників переконані, що новий коханий Стужук – Ігор Пустовіт. Вони нещодавно разом відпочивали у Буковелі. Блогери обіймалися та танцювали. Ба більше, їх навіть встигли сфотографувати, коли вони цілувалися.

Втім, Соня говорить, що в неї з Ігорем лише дружні стосунки.

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