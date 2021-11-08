Софія Стужук розчулила зверненням до покійного чоловіка у його день народження

Минулого року Дмитро помер від коронавірусу.

Українська блогерка Софія Стужук опублікувала зворушливе звернення до свого покійного чоловіка Дмитра.

Він минулого року помер від коронавірусу. Попри те, що Софія і Дмитро за пів року до його смерті оголосили про розлучення, у її пам'яті залишилися приємні спогади про життя з чоловіком.

Так, у день народження Дмитра знаменитість опублікувала їхні спільні фото. Блогеру виповнилося б 36 років.

Софія Стужук з покійним чоловіком та дітьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

"З днем народження, мій коханий чоловік. Ми з дітками пам'ятаємо тебе щодня! Вчора Девід розповідав мені, що якби він мав чарівну паличку, перше, що він би загадав - щоб ти знову був живий. Лолочка досі вірить, що ти живеш на хмаринці і каже, що коли вона виросте, вона навчиться літати і полетить тебе врятувати. А Олівії навіть у її віці я розповідаю, що вона з'явилася тому, що мама дуже кохана її тата Діму і вона, хоч і не пам'ятає тебе, але знає, що у неї був тато Діма. Я піклуюся про наших діток - і це найкраще, що я можу зробити для тебе", – написала вона.

Софія Стужук з покійним чоловіком та дітьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія і Дмитро багато разом подорожували. Блогерка зізналася, що їй досі складно усвідомити те, що тепер вони з дітьми мандрують без тата.

"Щоразу, граючись з нашими дітками, згадую наші подорожі. Сподіваюся, у тебе там уже все гаразд. Пам'ятаємо", – додала зірка Мережі.

Софія Стужук з покійним чоловіком та дітьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання