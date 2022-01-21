Софія Стужук розповіла, як хворіла на булімію: "Жахливо соромно"

Зірка заїдала свій стрес.

Відома українська блогерка Софія Стужук раніше хворіла на булімію.

Так, весь минулий рік зірка мала розлад харчової поведінки. Все це почалося через стрес, який довелося пережити Софії.

"Було жахливо соромно. Сама не очікувала, що таке може зі мною трапитися", - поділилася блогерка.

Стужук говорить, що все починалося з того, що вона їла багато їжі. Після цього знаменитість починала звинувачувати себе та ненавидіти.

Софія Стужук розповіла, як хворіла на булімію / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Я почала "повертати" їжу. Соромно навіть зараз писати про це", - поділилася Соня.

Блогерка намагалася якось самостійно впоратися зі своєю хворобою. Соня обмежувала кількість їжі, яку вона вживала. Втім, це не допомагало. Однак, через якийсь час у знаменитості зникло бажання переїдати.

"А потім я навіть не знаю, що змінилося. Переїдати вже не хотілося. І так багато вже не влізало. Відтоді все змінилося", - підсумувала Софія.

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