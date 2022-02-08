Софія Стужук розповіла, як прокинулася в ліжку з новим бойфрендом після знайомства у клубі

Блогерка пригадала знайомство з коханим-іноземцем.

Українська блогерка Софія Стужук вперше розповіла про знайомство з новим бойфрендом, з яким зустрічається трохи більше трьох місяців.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай зірка Мережі поділилася, що зустріла іноземця в одному із нічних клубів Києва. Після вечірки вони поїхали до готелю. Вранці вона прокинулася в ліжку з чоловіком та зрозуміла, що не знає, як його звати. Бізнесвумен зазначила, що ніколи б не подумала, що з нею може таке статися.

"Це було дуже дивно. Коли я зранку прокинулася і зрозуміла, що відбулося, подумала: "Боже, який жах, як таке могло бути зі мною". Після цього я хотіла зникнути. Я була нажахана від себе", – зізналася Стужук.

Софія Стужук з бойфрендом / instagram.com/sofia_stuzhuk

Тоді блогерка подумала, що таке знайомство у клубі не приведе до серйозних стосунків. Тому Соня вирішила забути про те, що сталося. Втім, у чоловіка був її номер телефону і вони продовжили спілкування. Згодом майбутній коханий полетів з України додому, але дотримався обіцянки і невдовзі прилетів до Стужук.

"Я всеодно була обережна, бо незрозуміло, що від мене хочуть. Але коли я придивилася і зрозуміла, наскільки стало кайфово і близько", – поділилася вона.

Софія Стужук з бойфрендом / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук зазначила, що це вперше з часів її стосунків із покійним колишнім чоловіком, коли вона відчуває спокій та комфорт із обранцем: "Я бачу, як на мене він дивиться, як ставиться. Є ця тілесність, контакт, турбота, діалог – те, що не подобається, спокійно обговорюється та приймається. Немає жодних образ, маніпуляцій… Все настільки по-іншому, що я інколи думаю, як таке може бути, що таке знайомство і висновок", – розповіла знаменитість.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогерка також відповіла на закиди про те, що вдова має сумувати весь час: "Чому ви думаєте, що весь цей рік я не сумую? Мені всеодно боляче і погано".

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