Софія Стужук розсекретила, скільки заробляє на місяць

Блогерка також відповіла, за які кошти придбала будинок та машини.

Відома українська блогерка Софія Стужук розсекретила свій заробіток на місяць.

Зірка Мережі відповіла на запитання підписників у своїх сторіз, де зазначила, що сума може бути і 20, і 200 тисяч доларів. Так, бізнесвумен, яка має 5,6 млн підписників у своєму Instagram, поділилася, що заробляє завдяки блогу, інтеграціям, своїм двох онлайн-магазинам, де продає спортивний одяг та косметику, та пасивному бізнесу.

"Залежить від того, скільки стараюся. Можу 20 тис доларів на місяць заробити, а можу і 200. Але, якщо чесно, останнім часом просіла дуже-дуже сильно, тому що розслабилася. Час, блін, брати себе в руки", – поділилася вона.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Також Соня відповіла, що її розкішний будинок та авто вона придбала за власні кошти, а не кредитні.

"Будинок мій придбаний, Ягуар мій придбаний, Тойоту отримала від компанії, Мерседес придбала та подарувала мамі. В кредит ніколи нічого не брала і не люблю таке. Всі авто нові з салону, не б/у. Будинок теж новий", – зазначила Стужук.

Крім того, знаменитість додала, що витрачає на себе стільки, скільки захоче та не рахує гроші.

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