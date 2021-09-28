Софія Стужук топлес еротично випнула пишні сідниці у джакузі

Блогерка похвалилася апетитними формами.
Українська блогерка Софія Стужук розбурхала уяву фоловерів еротичним контентом.
Зірка Мережі гайнула на вихідних до Одеси з подружкою та наробила під час відпочинку декілька відвертих кадрів. Так, на фото, якими знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона спокусливо позувала у джакузі топлес.
Соня постала перед камерою, лежачи у пінній воді та випнувши пишні сідниці.
У дописі Стужук поділилася, що дозволила собі розслабитися, тож нічим серйозним не займалася.
Підписники у відповідь оцінили гарячі кадри у коментарях.
- Дуже красиво
- Гарячі фото
- Неймовірно
Нагадаємо, нещодавно Софія Стужук у білизні похизувалася схудненням за 21 день і показала себе "до" та "після". Блогерці вдалося скинути декілька кіло.