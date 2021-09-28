Софія Стужук топлес еротично випнула пишні сідниці у джакузі

Блогерка похвалилася апетитними формами.

Українська блогерка Софія Стужук розбурхала уяву фоловерів еротичним контентом.

Зірка Мережі гайнула на вихідних до Одеси з подружкою та наробила під час відпочинку декілька відвертих кадрів. Так, на фото, якими знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона спокусливо позувала у джакузі топлес.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Соня постала перед камерою, лежачи у пінній воді та випнувши пишні сідниці.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

У дописі Стужук поділилася, що дозволила собі розслабитися, тож нічим серйозним не займалася.

Підписники у відповідь оцінили гарячі кадри у коментарях.

Дуже красиво

Гарячі фото

Неймовірно

Нагадаємо, нещодавно Софія Стужук у білизні похизувалася схудненням за 21 день і показала себе "до" та "після". Блогерці вдалося скинути декілька кіло.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання