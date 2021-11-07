Софія Стужук у бікіні показала пишні сідниці з пікантного ракурсу: "Більше нічого не вмію"

Софія Стужук у бікіні показала пишні сідниці з пікантного ракурсу: "Більше нічого не вмію"

Юзери позитивно оцінили гарячі фото.

Українська блогерка Софія Стужук обожнює робити гарячі фото та ділитися ними з фоловерами.

Таку світлину зірка Мережі зробила під час відпочинку в Домінікані. На сторінці в Instagram 26-річна Соня розмістила кадр, де постала на пляжі у жовтому бікіні. Вона показала пишні сідниці з пікантного ракурсу.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"За старою доброю традицією. Просто більше нічого не вмію, окрім як дупу фоткати та гріти! Сорян. Вульгарно чи естетично?" – прокоментувала знімок Стужук.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

У відповідь юзери розділилися на два табори. Втім, позитивних відгуків було все ж більше: "Дожилися, всюди одні дупи", "Естетично. Ви володарка красивого тіла та доброї душі", "Красива фігура! Захоплююсь жінками, які працюють над собою, над своїм тілом", "Естетично вульгарно! Ви очманіла".

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