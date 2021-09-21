Софія Стужук у білизні похизувалася схудненням за 21 день і показала себе "до" та "після"

Софія Стужук у білизні похизувалася схудненням за 21 день і показала себе "до" та "після"

Блогерці вдалося скинути два кіло.

Відома блогерка Софія Стужук, яка зробила пластичні операції у прямому ефірі у Камінського, похизувалася результатом схуднення.

Так, за три тижні правильного харчування, щоденного спорту та масажів зірка Мережі позбулася двох кілограмів. Про це вона написала у своєму Instagram та показала результат "до" та "після". На фото Соня продемонструвала фігуру у білизні з різних ракурсів.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук зізналася, що їй дуже соромно було публікувати знімки.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"За цей рік мені було дуже важко прийняти нове тіло і нову вагу. Я ніколи раніше не мала такий вигляд. Боже, та я навіть чоловікові говорила: "Приcтpeли мене, якщо я буду важити більше 60 кг" - на секундочку. Після того, як його не стало... За 1,5 місяці десь прилипли 10 кг - зі мною такого ніколи раніше не було. Я все життя була в формі, і у мене ніколи не було "прецеденту" худнути. Потім гормональний збій, булімія - так, я і це прожила за цей рік. 2 операції і коліно, постійні роз'їзди. Я весь рік не могла по людськи взяти себе в руки! Але нарешті взяла!!!" – поділилася блогерка.

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук додала, що це лише початок і вона продовжить повертати омріяну фігуру.

Нагадаємо, днями Олександра Заріцька розсекретила, наскільки схудла. Танці забирають багато сил та енергії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання