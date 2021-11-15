Софія Стужук у мікробікіні попозувала на піску та похизувалася пишним бюстом

Зірка показала розкішну фігуру.

Українська блогерка Софія Стужук полетіла відпочивати до Домініканської Республіки.

Так, вона публікує різні світлини у своєму Instagram та показує, як насолоджується відпусткою. Зокрема, зірка ділиться й доволі пікантними світлинами. Так, блогерка показала фото, на якому вона еротично позує у мікробікіні на піску. До слова, засмагла Софія засвітила пишний бюст та плаский животик.

Софія Стужук у мікробікіні / instagram.com/sofia_stuzhuk

До речі, знаменитість вирішила поміркувати над тим, як її діти повинні реагувати на подібні світлини. Як говорить Софія, вона ніколи нічого не показує дітям зайвого. Знаменитість впевнена, що "бачити маму в купальнику – це нормально".

Софія Стужук у мікробікіні / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Мене діти не бачать голою. Нічого зайвого (статевих органів) мої діти не бачать. Однак, сексуальною освітою Девіда я займаюся. У нього є книги про людське тіло та його будову. Він розуміє, звідки беруться діти", - вважає Софія.

Софія Стужук у мікробікіні / instagram.com/sofia_stuzhuk

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