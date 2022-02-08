Софія Стужук відверто розповіла про скандали з ексчоловіком та його смерть

Дмитро помер 2020 року внаслідок ускладнень коронавірусу.

Відома українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук відверто розповіла про скандали з ексчоловіком Дмитром та його смерть.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай "Ходят слухи" бізнесвумен поділилася, що їхні стосунки завжди були, як американські гірки.

Пара, яка разом була шість років, почала зустрічатися, коли Софії було 19 років. Перші тривожні дзвіночки блогерка відчула вже за два тижні. За її словами, вона жартома сказала: "Ой, йди в дупу". У відповідь коханий дуже агресивно їй відповів, на що вона образилася.

"Він же в клуби без мене перший час ходив, бувало, що листування знаходила, що він когось кудись кликав. Я в істериці, збираю речі, йду. В принципі, так все життя було, просто десь масштабніше і глобальніше. А потім перемир'я. Стосунки-гойдалки – треба посваритися, помиритися і є моменти затишшя", – поділилася знаменитість.

Софія Стужук з покійним ексчоловіком / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук зазначила, що не йшла від коханого, оскільки мала низьку самооцінку та не любила себе, щоб зрозуміти, що такі стосунки їй не підходять.

Зірка Мережі також поділилася, що Дмитро її сильно не бив, але інколи міг використати силу.

"Бувало, що стискав мені щоки сильно, що в мене кров йшла. Я дозволяла робити це з собою. Умовно, я ображаюся, терплю, а потім як вискажуся різко! Він, звичайно, зі своєю агресією, плюс ці препарати, він розкачаний був і давно їх приймав… У нього штора падає: "Ти, с*ко, як зі мною говориш?". А я йому ще щось кажу і все, починається махач. Це були не удари, а щось типу вхопити, щось стукнути. Потім мої сльози, істерика, бажання піти і знову примирення, якийсь час живемо", – додала вона.

Софія Стужук з покійним чоловіком / instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія зазначила, що вважала, що це вона завжди винна, бо неправильно поводилася та заслужила. Також головною її метою було – зберегти шлюб. А в Instagram вона показувала ідеальну картинку люблячої пари з дітками. Стужук поділилася, що так вона сама себе переконувала в тому, що між подружжям все гаразд і вірила в це.

Знаменитість також поділилася, що нерідко діти були свідками сварок батьків. Втім, подружжя намагалося не влаштовувати скандали на очах у малечі.

instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогерка додала, що її батьки знали про їхні перипетії і про те, що Дмитро не ночує вдома або приходить пізно. Але вони не втручалися у стосунки та чекали, коли донька сама "відкриє очі". А коли Соня пішла від чоловіка, дуже зраділи її рішенню.

Бізнесвумен зізналася, що мала страхи, коли вирішила розлучитися.

"Мій чоловік переконував мене, що я ніхто і що мене більше ніхто не покохає: "Та кому ти така потрібна? Хто тебе ще витерпить крім мене?". Я клянуся, потім я думала, що якщо не готую та не прибираю, я можу це робити, але не люблю і не хочу, то що я за жінка така, кому я буду потрібна. А ще одна з трьома причіпами. Не скажу, що я цього боялася, але думала, що буде складно зустріти когось, хто прийме дітей", – пригадала вона.

Софія Стужук з покійним ексчоловіком / instagram.com/sofia_stuzhuk

За пів року, Дмитро Стужук помер від коронавірусу. Пара не встигла офіційно розлучитися, оскільки менша донька була дуже маленька. В інтерв'ю Соня зізналася, що думала, що з ексом може статися біда, оскільки у нього були проблеми з серцем.

"Я знала його спосіб життя, спосіб нарощування маси та проблеми зі здоров'ям. Я завжди дуже переймалася. Коли він захворів, я розуміла, що на ньому це легко не відобразиться. Єдине, що я не знала, що у нього був міокардит. Якби лікували серце, то можливо можна було б врятувати, але лікували вірус", – зазначила блогерка.

У той період екси майже не спілкувалися. Але коли мама Дмитра зателефонувала Соні у паніці, що син добу не виходить на зв'язок, вона зрозуміла, що справи кепські.

instagram.com/sofia_stuzhuk

Від друга Діми вона дізналася, що його забрали до лікарні. Коли Стужук зателефонувала до клініки, їй повідомили, що чоловік в комі.

"Я приїжджаю, а мені кажуть, що серце на 20% працює, а нирки відмовили. Наступного дня я зателефонувала, а мені кажуть: "Ваш чоловік помер", – пригадала блогерка.

instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Софія додала, що деякий час мала почуття провини та думала, що якби не пішла, то Дмитро залишився б живим.

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