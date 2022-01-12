Софія Стужук зізналася, у яких стосунках з Ігорем Пустовітом

Фани підозрюють, що блогери закрутили роман.
Відома блогерка Софія Стужук нещодавно відверто зізналась, що більше не самотня.
Щоправда, хто саме став її обранцем, знаменитість приховує. Деякі шанувальники переконані, що новим коханим Софії став колишній чоловік Саші Бо – блогер Ігор Пустовіт.
Втім, Стужук запевняє, що між ними лише дружні стосунки.
"З Ігорем ми дружили та дружимо. Нічого особистого, лише бізнес, як то кажуть. Чудова приємна людина. Я таких люблю", - відповіла Софія.
Хоча прихильники все-таки переконані, що саме Ігор новий бойфренд Софії. Нещодавно вона відпочивала разом з Пустовітом у Буковелі. Вони проводили час разом, обіймалися та танцювали. Ба більше, їх навіть встигли сфотографувати, коли вони цілувалися.
Пізніше Софія показала палкі обійми зі своїм обранцем в ліжку. Фани провели "розслідування" та помітили однакові родимки в Ігоря та у загадкового коханого Стужук.
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