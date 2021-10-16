Софія Стужук звернулася до свого покійного ексчоловіка: "Пробач мені"

Ексчоловік зірки помер рік тому.

Українська блогерка Софія Стужук звернулася до свого покійного ексчоловіка Дмитра Стужука у роковини його смерті.

Зірка попросила пробачення у колишнього. Софія зізнається, що їй досі боляче та складно навчитися жити без Дмитра.

Софія Стужук з покійним ексчоловіком / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Вже рік минув, а боляче досі. Ти назавжди залишишся у нашій пам’яті. Ми з дітками пам’ятаємо та кохаємо тебе. Дякую тобі за все! Наші малюки будуть знати, що в них був чудовий тато, яких їх дуже любив. Пробач мені за все. Я відпускаю весь біль та образи", - зворушливо звернулась до чоловіка блогерка.

Софія Стужук з покійним ексчоловіком / instagram.com/sofia_stuzhuk

Нагадаємо, багатодітного батька і бодібілдера Дмитра Стужука не стало 16 жовтня 2020 року. Його серце не впоралося з ускладненнями, які виникли на тлі коронавірусу.

Софія Стужук з покійним ексчоловіком / instagram.com/sofia_stuzhuk

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