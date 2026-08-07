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Софії Ротару — 79: як співачка змінювалася від дитинства до сьогодні і де живе зараз під час війни
Софія Ротару святкує 79-річчя. Пропонуємо поглянути, який вигляд мала на рідкісних фото в молодості й де вона зараз.
7 серпня народна артистка України Софія Ротару святкує 79-й день народження.
За понад пів століття творчої кар’єри співачка пройшла шлях від талановитої дівчини з буковинського села до однієї з найвідоміших українських виконавиць, чиї пісні знають і люблять мільйони слухачів.
З нагоди дня народження легендарної артистки редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, який вигляд Софія Ротару мала у різні періоди життя, як змінювався її стиль і зовнішність, які події стали визначальними в кар’єрі, а також де співачка живе під час повномасштабної війни та чим займається зараз.
Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області у багатодітній родині виноградарів. Любов до музики проявилася ще в дитинстві: майбутня зірка співала в хорі, виступала на концертах та грала на баяні.
Перші успіхи прийшли ще в юності. 1962 року Ротару перемогла на обласному конкурсі художньої самодіяльності, а її голос приніс їй прізвисько «буковинський соловейко». Уже 1965 року фотографія юної артистки прикрасила обкладинку журналу «Україна». Саме її побачив Анатолій Євдокименко, який згодом став чоловіком співачки.
У студентські роки співачка часто експериментувала з образом. Як згадувала сама Ротару, за зросту 170 сантиметрів вона важила лише 47 кілограмів, тому могла дозволити собі практично будь-які модні тенденції.
Справжній прорив у кар’єрі відбувся 1971 року після виходу музичного фільму «Червона рута», де Софія Ротару виконала головну роль. Після успіху стрічки артистка створила ансамбль «Червона рута», а співпраця з Володимиром Івасюком зробила її однією з найпопулярніших виконавиць України.
Упродовж 1970-х і 1980-х років виконавиця активно гастролювала, перемогла на міжнародному конкурсі «Золотий Орфей», отримала звання заслуженої артистки Української РСР, а згодом — народної артистки СРСР. Лише 1983 року вона дала 137 концертів, залишаючись однією з найпопулярніших співачок того часу.
У 1980-х Ротару також активно знімалася в кіно та не боялася творчих експериментів. Вона змінювала сценічний стиль відповідно до модних тенденцій, виступала з різними зачісками, а в репертуарі з’являлися композиції у жанрах європопу та навіть хард-року.
Після здобуття Україною незалежності кар’єра артистки не втратила популярності. У 2000 році вона отримала звання «Жінка року», а вже 2002-го стала Героєм України. Наприкінці 1990-х Софія Ротару також стала бабусею — у неї народилися онук Анатолій та онука Софія.
З роками зовнішність артистки привертала дедалі більше уваги. У ЗМІ неодноразово з’являлися припущення про пластичні операції та косметологічні процедури, однак сама Ротару ці чутки не коментувала. Попри поважний вік, на світлинах у соцмережах співачка й досі має дуже молодий вигляд.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Софія Ротару практично припинила публічну діяльність. Від початку великої війни артистка майже не дає інтерв’ю та не з’являється на світських заходах. Водночас вона періодично публікує в Instagram сторіз, у яких висвітлює наслідки російських атак, вітає українців із державними та релігійними святами, а також підтримує співвітчизників.
Упродовж останніх років у Мережі неодноразово ширилися чутки, що Ротару нібито виїхала до США або Італії. Втім, вже неодноразово її сестра Ауріка запевняла, що артистка залишається в Україні та живе у будинку під Києвом. Додаткові розмови про її перебування в Україні викликала й торішня фотосесія на Андріївському узвозі з нагоди дня народження. Хоча сама співачка не уточнила, коли саме були зроблені світлини.
Водночас після початку війни російські окупанти зазіхнули на майно Софії Ротару в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, пропагандистські медіа повідомляли про так звану «націоналізацію» її готелю «Вілла Софія» в Ялті та навіть поширювали заяви про намір переобладнати його під госпіталь для російських військових. Сама артистка ці заяви не коментувала. Натомість вона і надалі продовжує нагадувати світові про злочини Росії проти України через свої соціальні мережі.