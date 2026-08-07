Софія Ротару / © ТСН

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7 серпня народна артистка України Софія Ротару святкує 79-й день народження.

За понад пів століття творчої кар’єри співачка пройшла шлях від талановитої дівчини з буковинського села до однієї з найвідоміших українських виконавиць, чиї пісні знають і люблять мільйони слухачів.

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З нагоди дня народження легендарної артистки редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, який вигляд Софія Ротару мала у різні періоди життя, як змінювався її стиль і зовнішність, які події стали визначальними в кар’єрі, а також де співачка живе під час повномасштабної війни та чим займається зараз.

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Софія Ротару в молодості та зараз

Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області у багатодітній родині виноградарів. Любов до музики проявилася ще в дитинстві: майбутня зірка співала в хорі, виступала на концертах та грала на баяні.

Софія Ротару з братами / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару з мамою / © instagram.com/rotaru_sofia

Перші успіхи прийшли ще в юності. 1962 року Ротару перемогла на обласному конкурсі художньої самодіяльності, а її голос приніс їй прізвисько «буковинський соловейко». Уже 1965 року фотографія юної артистки прикрасила обкладинку журналу «Україна». Саме її побачив Анатолій Євдокименко, який згодом став чоловіком співачки.

Софія Ротару / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару з чоловіком / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару з чоловіком і сином / © facebook.com/sofiarotaru.official

У студентські роки співачка часто експериментувала з образом. Як згадувала сама Ротару, за зросту 170 сантиметрів вона важила лише 47 кілограмів, тому могла дозволити собі практично будь-які модні тенденції.

Софія Ротару — фото 1966 рік / © day.kyiv.ua

Софія Ротару у 1970-х роках / © facebook.com/sofiarotaru.official

Справжній прорив у кар’єрі відбувся 1971 року після виходу музичного фільму «Червона рута», де Софія Ротару виконала головну роль. Після успіху стрічки артистка створила ансамбль «Червона рута», а співпраця з Володимиром Івасюком зробила її однією з найпопулярніших виконавиць України.

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Софія Ротару і «Червона рута» / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару і «Червона рута» / © facebook.com/sofiarotaru.official

Упродовж 1970-х і 1980-х років виконавиця активно гастролювала, перемогла на міжнародному конкурсі «Золотий Орфей», отримала звання заслуженої артистки Української РСР, а згодом — народної артистки СРСР. Лише 1983 року вона дала 137 концертів, залишаючись однією з найпопулярніших співачок того часу.

Софія Ротару / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © facebook.com/sofiarotaru.official

У 1980-х Ротару також активно знімалася в кіно та не боялася творчих експериментів. Вона змінювала сценічний стиль відповідно до модних тенденцій, виступала з різними зачісками, а в репертуарі з’являлися композиції у жанрах європопу та навіть хард-року.

Софія Ротару під час знімань фільму «Де ти, любов?» / © facebook.com/sofiarotaru.official

Дмитро Гордон і Софія Ротару — фото 1989 року / © instagram.com/gordondmytro

Софія Ротару / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару — 1987 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Після здобуття Україною незалежності кар’єра артистки не втратила популярності. У 2000 році вона отримала звання «Жінка року», а вже 2002-го стала Героєм України. Наприкінці 1990-х Софія Ротару також стала бабусею — у неї народилися онук Анатолій та онука Софія.

Софія Ротару — 1991 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару — 1992 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару — 1996 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару — 1998 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару — 2000 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару — 2003 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару з родиною — 2007 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

З роками зовнішність артистки привертала дедалі більше уваги. У ЗМІ неодноразово з’являлися припущення про пластичні операції та косметологічні процедури, однак сама Ротару ці чутки не коментувала. Попри поважний вік, на світлинах у соцмережах співачка й досі має дуже молодий вигляд.

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Софія Ротару — 2011 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару — 2013 рік / © facebook.com/sofiarotaru.official

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Софія Ротару практично припинила публічну діяльність. Від початку великої війни артистка майже не дає інтерв’ю та не з’являється на світських заходах. Водночас вона періодично публікує в Instagram сторіз, у яких висвітлює наслідки російських атак, вітає українців із державними та релігійними святами, а також підтримує співвітчизників.

Софія Ротару / © facebook.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © facebook.com/sofiarotaru.official

Упродовж останніх років у Мережі неодноразово ширилися чутки, що Ротару нібито виїхала до США або Італії. Втім, вже неодноразово її сестра Ауріка запевняла, що артистка залишається в Україні та живе у будинку під Києвом. Додаткові розмови про її перебування в Україні викликала й торішня фотосесія на Андріївському узвозі з нагоди дня народження. Хоча сама співачка не уточнила, коли саме були зроблені світлини.

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Водночас після початку війни російські окупанти зазіхнули на майно Софії Ротару в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, пропагандистські медіа повідомляли про так звану «націоналізацію» її готелю «Вілла Софія» в Ялті та навіть поширювали заяви про намір переобладнати його під госпіталь для російських військових. Сама артистка ці заяви не коментувала. Натомість вона і надалі продовжує нагадувати світові про злочини Росії проти України через свої соціальні мережі.

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