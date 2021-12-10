Софію Стужук та Ігоря Пустовіта заскочили за ніжними поцілунками

Пара відпочиває у Буковелі.

Чутки про роман блогерки Софії Стужук та ексчоловіка Саші Бо, Ігоря Пустовіта отримують нові підтвердження.

Як відомо, наразі знаменитості перебувають на курорті Буковель, куди вирушили на вечірку блогерів. У сторіз свого Instagram Стужук демонструвала повільні танці з Пустовітом. А тепер на відео іншого блогера випадково потрапили ніжні поцілунки пари.

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / instagram.com/dima_varvaruk

Так, Дмитро Варварук у фотоблогу показав, як годував рогату худобу, а в цей момент на задньому плані Софія та Ігор злилися у поцілунку.

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / instagram.com/dima_varvaruk

В тому, що на відео точно знамениті блогери – сумнівів не виникає, адже Софія раніше постила кадри, на яких з Ігорем зображена у тих же вбраннях, що і у парочки на відео.

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук та Ігор Пустовіт / instagram.com/sofia_stuzhuk

Зазначимо, що зараз Ігор Пустовіт перебуває у шлюборозлучному процесі з Олександрою Пустовіт, більш відомою як Саша Бо. У ексзакоханих є двоє маленьких дітей.

Софія Стужук – скандальна блогерка, яка піднялася завдяки розповідям про життя своєї родини. Весною минулого року Стужук оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, інфлюенсером Дмитром Стужуком. У жовтні 2020-го Стужук підхопив коронавірус під час відпочинку у Туреччині і помер від ускладнень у лікарні в Києві. Софія залишилася сама з їхніми трьома дітьми.

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