Б'єрн Ульвеус / © Associated Press

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Один з учасників легендарної шведської четвірки ABBA Б’єрн Ульвеус переказав Україні приголомшливу суму грошей і зробив жорстку заяву про війну.

Артист, який від початку повномасштабного російського вторгнення підтримує українців, долучився до благодійної ініціативи, про що повідомляється на сторінці у Facebook посольства України у Швеції. Музикант задонатив кілька мільйонів шведських крон, що понад 100 тисяч євро, у рамках кампанії #KeepUkraineWarm «Зігрій Україну». Кошти підуть на закупівлю генераторів для дошкільних закладів, шкіл та дитячих лікарень.

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«Я був на вечері з пані послом України у Швеції Світланою Заліщук, де вона сказала мені, що головним пріоритетом на зиму є забезпечення генераторами та опаленням цивільного населення. Саме тоді я зрозумів, що ця кампанія — гарний спосіб допомогти», — говорить артист в інтерв’ю Dagens industri.

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Б’єрн Ульвеус / © Associated Press

Разом із тим Б’єрн Ульвеус зробив жорстку заяву про війну. Учасник ABBA наголосив, що українці зараз захищають всю Європу від російської агресії. Тож, музикант переконаний, що Україні треба значно більше допомагати, і це потрібно було робити ще від початку війни.

«Україна бореться за нас. Ми знаємо, що Путін хотів би захопити Балтику, і тому я думаю, що нам слід було б набагато, набагато більше підтримувати Україну від самого початку», — додав музикант.

Зазначимо, Б’єрн Ульвеус від початку повномасштабної війни підтримує українців через пожертви, заклики до міжнародного збору коштів та публічні звернення. Також він неодноразово закликав й інших долучатися до допомоги, зокрема, донатити кошти на платформу UNITED24.

Нагадаємо, нещодавно данський актор Ніколай Костер-Вальдау побував в Україні. Зірка серіалу «Гра престолів» показав світові моторошну реальність українців.

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