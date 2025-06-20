Соліст "Антитіл" Тополя чесно назвав умови, за яких принципово відмовиться виступати: "Є списки"

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

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Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який раніше розкрив свої обов’язки у війську, відверто розповів про принципи, яких дотримується команда у своїй публічній діяльності.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артист зізнався, що у гурту існує внутрішній список артистів, з якими вони не виступають на одній сцені — з моральних та репутаційних причин. Тополя нагадав, що ще від 2014 року "Антитіла" у той час, коли багато представників українського шоубізнесу намагалися не втратити ринок РФ, вони свідомо залишалися з українськими бійцями. Саме через це гурт досі не хоче асоціювати себе з тими, хто в ті роки обирав іншу позицію.

"У нас половина шоубізнесу гастролювала аж бігом в Росії, починаючи від 2014 року. Коли "Антитіла" їздили волонтерами на Схід, привозили засоби захисту, каски, аптечки. І під Мар'їнкою по хлопцям добровольцям прилітали гради і вони буквально виживали, тому що ми привезли це їм. Нам казали 2015 року, що "чуваки, там ваш шоубізнес пішов вперед і ви або застрибнете у потяг, або вже все". І потім ти думаєш: "Окей, поїзд іде, а тут це ж теж важливо!". Ми ж учасники Революції гідності, а купа українських артистів в цей момент мала іншу повістку. І я не хочу, щоб наша репутація була поруч з цією людиною, яка, можливо, вже перефарбувалася, поміняла шапочку, прапорець і вже забула все, що було. Саме тому у нас є певні списки артистів, з якими ми не вийдемо стояти", — наголосив Тарас Тополя.

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Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Крім того, гурт звертає увагу на принципи того чи іншого музичного колективу, аби теж не шкодити репутації: "Друга базова історія – є моральні речі, які не співпадають. І не хочу, щоб "Антитіла" стояли з цим артистом на одній сцені, щоб нас асоціювали, в якийсь один ряд ставили. Дуже часто бувало таке, що за рахунок "Антитіл" намагались вибілювати. Тому у нас є цей список і він не для оприлюднення, бо це не для приниження когось, а для захисту від шлейфу, який не наш".

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя розповів подробиці своїх колишніх стосунків до шлюбу та яким був його перший секс.

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