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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
2 хв

Соліст "Антитіл" Тополя зізнався, які травми отримав під час служби: "Займаюся з реабілітологом"

Зірка також розсекретив, чи дозволяє стан здоров'я працювати над новою музикою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тарас Тополя

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який раніше заговорив про кризи в шлюбі, після служби під час війни зізнався, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко музикант поскаржився на низку травм, отриманих під час виконання бойових завдань. Так, взнаки далися проблеми з колінами, плечима й очима. Зокрема, співак розповів, що зараз майже не бачить на одне око й досі проходить реабілітацію з фахівцями.

"Мене ударило здоров'я під час виконання бойових завдань. Потім, коли вийшов, операцію на очах робив і до сих пір з реабілітологом займаюся. Коли тобі ноги, коліна болять місяцями і протягом двох років це повертається постійно, або з плечима проблема, або щось з очима – я не бачу на ліве око – це все наслідки того, що відбулося в перший рік цієї війни. І тому приступити до чогось масштабного не можу, бо тобі треба навести лад в усьому", — приголомшив зірка.

Тарас Тополя / © instagram.com/antytila_official

Тарас Тополя / © instagram.com/antytila_official

Попри труднощі, Тарас заявив, що зараз він усе ж поступово повертається до музики разом з "Антитілами", бо має на це емоційний ресурс. Новий альбом заплановано випустити через понад рік.

"Ми налагодили роботу студійну, пішли певні процеси. Написання альбому – це ж технічний процес, але ще це емоційний процес. Треба енергію мати всередині для того, щоб щось віддати. Але от я можу сказати, що нарешті психологічно і фізично ми вийшли на той рівень, що все, починаємо робити альбом. І плануємо завершувати через рік-півтора. Демок вже 30 штук. Але від демок до повноцінної пісні може піти дуже багато часу", — пояснив артист.

  ▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя показував свої архівні фото 14-річної давнини. Артист приголомшив, як змінився з роками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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