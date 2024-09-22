Соліст "АВВА" одружився у 79 років і вперше показав свою кохану на фото з весілля

Це вже третій шлюб для артиста.

Учасник легендарної шведської четвірки ABBA Б'єрн Ульвеус зробив неочікуване зізнання.

У своєму Instagram 79-річний музикант повідомив, що розпрощався з холостяцьким життям. Так, Б'єрн узаконив свої стосунки з молодшою 51-річною жінкою на ім'я Крістіна Сас, яка родом з Данії. До речі, сама церемонія розпису також відбулася в столиці Данії, Копенгагені.

На весілля подружжя запросило лише найближчих. Тим не менш, проголосити Б'єрна і Крістіну офіційно чоловіком і дружиною взялася відома англійська комікесса Санді Токсвіг. Окрім того, під час камерного весілля виступило декілька співачок, популярних у Данії.

Б'єрн Ульвеус відгуляв весілля у Данії / Фото: instagram.com/bjornulvaeus

Тим часом лідер АВВА опублікував милі фото з весілля зі своєю третьою дружиною й замилував історією зародження їхнього кохання.

"Сьогодні, 21 вересня 2024 року, Б'єрн Ульвеус одружився з Крістіною Сас з Хернінга, Данія. Вони зустрілися в Нюрнберзі 2021 року й у зв'язку з виходом останнього альбому ABBA "Voyage" почали зустрічатися навесні 2022 року. Весілля відбулося в Копенгагені в присутності близьких друзів та родини", - повідомили на сторінці артиста.

Б'єрн Ульвеус відгуляв весілля у Данії / Фото: instagram.com/bjornulvaeus

Б'єрн Ульвеус відгуляв весілля у Данії / Фото: instagram.com/bjornulvaeus

Зазначимо, Б'єрн Ульвеус розлучився зі своєю другою дружиною, журналісткою Леною Каллерсьо після 41 року шлюбу на початку 2022 року. А вже навесні 2022 року музикант закрутив новий роман з теперішньою вже офіційною дружиною Крістіною Сас. У знаменитості від попереднього шлюбу є двоє дітей – 42-річна Емма та 38-річна Анна.

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