Соліст "Без Обмежень" Сергій Танчинець розсекретив, яким було його таємне весілля з піарницею

Сергій Танчинець з дружиною / © instagram.com/sergii_tanchynets

Фронтмен українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розсекретив, яким було його таємне весілля з піарницею Юліаною Корецькою.

Пара ще торік уклала шлюб. Проте радісною новиною закохані поділились вже 1 січня. А нині ж в інтерв'ю Viva! артист та його кохана розкрили, яким було їхнє весілля. Закохані не стали влаштовувати гучних святкувань. Особливий день вони провели лише в компанії одне одного. Спочатку Сергій та Юліана обмінялись шлюбними обітницями, потім насолодились смачною вечерею та пішли гуляти вечірнім Києвом. Як зізнається Танчинець, весілля відображує їх як пару, оскільки вони свого роду "відлюдники".

Сергій Танчинець з дружиною / © viva.ua

"Воно (весілля – прим. ред.) було надзвичайно камерним. Наше весілля повністю відображає нас як пару. Ми свого роду відлюдники, майже інтроверти, тому цей день був лише для двох. Після — красива вечеря також удвох. Ми хотіли прожити ці емоції і залишити момент тільки для себе", - говорить музикант.

Шлюбна церемонія була особливо чуттєвою. Юліана пригадує, що намагалась стримувати емоції та не плакати, проте на очах виступали сльози щастя.

Сергій Танчинець з дружиною / © viva.ua

"Уся церемонія розпису була настільки зворушливою, що я з усіх сил намагалася не плакати. Інколи навіть спеціально відводила погляд убік, бо сльози текли самі по собі. Звісно, сліз щастя в той день було багато", - пригадує Юліана.

Зазначимо, Сергій Танчинець розсекретив стосунки з Юліаною Корецькою навесні 2024 року. Вже влітку 2025-го пара заручилась. Того ж таки року закохані й зіграли весілля.

Сергій Танчинець з дружиною / © viva.ua

