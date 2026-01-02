ТСН у соціальних мережах

Соліст "Без Обмежень" Сергій Танчинець весільними фото підтвердив одруження з коханою-піарницею

Артист підтвердив, що таки дійсно перебуває в шлюбі.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / © instagram.com/sergii_tanchynets

Фронтмен українського гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець промовистим фото підтвердив одруження з коханою-піарницею Юліаною Корецькою.

Так, вже тривалий час ходять плітки, що пара, яка влітку заручилась, відгуляла весілля. Проте самі закохані цього не підтверджували. І ось Сергій Танчинець промовистим дописом дав зрозуміти, що вони дійсно одружились.

У своєму Instagram співак вітав обраницю з днем народження, який та святкує 1 січня. У дописі він назвав піарницю Юліаною Танчинець. Також виконавець поділився фото, на якому вони з коханою зображені в образах наречених – артист у чорному костюмі з метеликом, а піарниця – в короткій білій сукні з вельоном.

"З днем народження, моя Юліана Танчинець! Дякую за крила за спиною, дякую за землю під ногами, дякую за любов, за турботу, за прийняття!" – звернувся до коханої артист.

Зазначимо, Сергій Танчинець розсекретив роман з піарницею навесні 2024 року. Вже влітку 2025-го пара заручилась. Тоді й почали ширитися чутки про їхнє весілля. Врешті, плітки виявились правдивими.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua раніше писала про зіркові весілля 2025. Пропонуємо пригадати, хто зі знаменитостей торік уклав шлюб.

