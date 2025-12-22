ТСН у соціальних мережах

Гламур
103
1 хв

Соліст "Без Обмежень" Танчинець поскаржився на хворобу й зробив важливу заяву: "Організм здався"

Всі заплановані на найближчий час концерту гурту довелося скасувати.

Валерія Гажала
Сергій Танчинець

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

Фронтмен українського гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець зізнався, що наразі має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про свій стан артист відверто розповів в Instagram. За словами Танчинця, він уже кілька днів бореться з бронхітом і проходить лікування. Саме через це гурт не зміг відіграти запланований концерт у Дніпрі цього року.

Музикант зазначив, що після виступів у Кременчуці та першого концерту в Дніпрі відчув різке погіршення самопочуття. Попри лікування, організм не витримав навантаження, а голос — головний інструмент артиста — почав підводити.

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets

«Мій організм здався. Я п’ятий день хворію на бронхіт, крапаю крапельниці, лікуюся, але все ж таки контент, який я мав дати зі сцени і голос, яким би мав до вас співати, мене трошки підводить», — поділився співак.

Сергій Танчинець наголосив, що рішення про паузу було непростим, однак необхідним. Він подякував шанувальникам за розуміння та підтримку й запевнив, що вже планує повернення на сцену.

Артист також повідомив нову дату перенесеного концерту — виступ у Дніпрі запланований на 17 лютого наступного року. Наприкінці звернення співак побажав фанам здоров’я та висловив надію на швидку зустріч.

103
