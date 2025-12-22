- Дата публікації
Соліст "Без Обмежень" Танчинець поскаржився на хворобу й зробив важливу заяву: "Організм здався"
Всі заплановані на найближчий час концерту гурту довелося скасувати.
Фронтмен українського гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець зізнався, що наразі має серйозні проблеми зі здоров’ям.
Про свій стан артист відверто розповів в Instagram. За словами Танчинця, він уже кілька днів бореться з бронхітом і проходить лікування. Саме через це гурт не зміг відіграти запланований концерт у Дніпрі цього року.
Музикант зазначив, що після виступів у Кременчуці та першого концерту в Дніпрі відчув різке погіршення самопочуття. Попри лікування, організм не витримав навантаження, а голос — головний інструмент артиста — почав підводити.
«Мій організм здався. Я п’ятий день хворію на бронхіт, крапаю крапельниці, лікуюся, але все ж таки контент, який я мав дати зі сцени і голос, яким би мав до вас співати, мене трошки підводить», — поділився співак.
Сергій Танчинець наголосив, що рішення про паузу було непростим, однак необхідним. Він подякував шанувальникам за розуміння та підтримку й запевнив, що вже планує повернення на сцену.
Артист також повідомив нову дату перенесеного концерту — виступ у Дніпрі запланований на 17 лютого наступного року. Наприкінці звернення співак побажав фанам здоров’я та висловив надію на швидку зустріч.