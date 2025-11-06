ТСН у соціальних мережах

Гламур
534
1 хв

Соліст "Без Обмежень" Танчинець з обручкою на руці натякнув на одруження з коханою-піарницею

Артист підігрів чутки про таємне весілля.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Сергій Танчинець із коханою

Сергій Танчинець із коханою / © instagram.com/yuliana_koretska

Соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець промовистим фото натякнув, що одружився з коханою-піарницею Юліаною Корецькою.

Ще в липні артист освідчився обраниці. Романтична подія відбулася в Карпатах. Чи не одразу ж після цього почали ширитися плітки, мовляв, закохані зіграли таємне весілля. Хоч сама пара чутки не підтверджувала, однак, схоже, вони таки дійсно уклали шлюб.

Днями Юліана Корецька опублікувала в сторіз кадри, на яких можна було розгледіти цікаву деталь. У Сергія Танчинця на безіменному пальці видніється каблучка, що неабияк схожа на обручку.

Сергій Танчинець засвітив обручку на безіменному пальці / © instagram.com/yuliana_koretska

Сергій Танчинець засвітив обручку на безіменному пальці / © instagram.com/yuliana_koretska

Зазначимо, Сергій Танчинець у травні 2024 року оголосив, що більше не самотній, та представив свою обраницю – піарницю Юліану Корецьку. Вже в липні цього року артист освідчився їй. Для музиканта цей шлюб є другим. До цього він був протягом 15 років одружений із жінкою, на ім'я Анна, яка народила йому доньку та сина.

