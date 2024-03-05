Соліст "Без Обмежень" Сергій Танчинець показав свого сина-копію та ніжно привітав його з 6-річчям

Сергій Танчинець поділився архівними світлинами з хлопчиком.
Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів про свято у родині.
Сьогодні, 5 березня, його синові Лук'яну артиста виповнилося шість років. З цієї нагоди Сергій присвятив допис в Instagram рідній людині й ніжно привітав його зі святом.
"Цьому неймовірному хлопчикові сьогодні шість! Моя любов! Моє щастя!", - замилував підписом співак.
Так, Танчинець опублікував серію фото з сином. Зокрема, показав, як він їсть морозиво та бавиться з татом.
Своєю чергою, шанувальники артиста також привітали Лук'яна з 6-річчям і залишили чимало побажань. І додали, що хлопчик дуже схожий на тата.
- Вітаємо, радісного і безтурботного дитинства, і багато морозива! Ваша маленька копія
- Щиро вітаю синочка з днем народження! Нехай росте здоровим та щасливим під мирним українським небом на радість мамі з татом
- З іменинником! Нехай він Вам буде здоровий! І нехай у нього буде таке ж солодке життя, як те морозиво, без якого майже жодне фото його не обходиться!
- Вітаю, нехай росте щасливим, радісним та безтурботним бешкетником
Нагадаємо, наразі донька та син співака Сергія Танчинця перебувають у Японії разом з ексдружиною. Втім, на Різдво та Новий рік діти артиста приїхали до України, щоб провести час з батьком.
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