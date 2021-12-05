Соліст БEZ ОБМЕЖЕНЬ пригадав, як Тіна Кароль відмовилася записати з гуртом дует

Гурт також планував зняти зі співачкою кліп.

Соліст українського рокгурту БEZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець пригадав, як Тіна Кароль відмовилася записати з колективом дует.

Артист розповів у програмі "Світське життя", що зірці запропонували заспівати трек "Липень", втім, вона відмовилася. Музикант поділився, чому так сталося.

"Ні на кого не ображений. Була у нас розмова з Тіною Кароль. Їй не підійшла емоційно пісня. Натомість вона запропонувала знятися в кліпі, але ми не встигли зняти відео, почали займатися іншими піснями. Тому наш дует з Тіною Кароль, напевно, ще попереду", – зазначив знаменитість.

Також Танчинець зізнався, з ким би із задоволенням записав дует. Так, гурт мріє випустити трек з "Океаном Ельзи", "Бумбоксом", Тіною Кароль, Олегом Винником, KAZKA, KADNAY та Lida Lee.

"Величезна купа артистів, з якими потенційно хотілося б зробити дует", – додав музикант.

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