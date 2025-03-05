Соліст "Без Обмежень" Танчинець показав сина-копію від ексдружини і ніжно привітав його з 7-річчям

Соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вперше за тривалий час показав підрослого сина-копію від ексдружини Анни.

Сімейним контентом виконавець поділився не просто так. Річ у тім, що сьогодні, 5 березня, син виконавця святкує день народження. Лук'яну виповнюється сім років. Тож, Сергій Танчинець після півночі присвятив синові допис у фотоблогу.

Сергій Танчинець із сином / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Артист показав чимало їхніх спільних кадрів, на яких продемонстрував, як його спадкоємець з роками підростав та змінювався. Звичайно ж, соліст "Без Обмежень" адресував Лук'яну теплі вітальні слова. Найголовніше побажання – бути здоровим.

Сергій Танчинець із сином / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Цьому хлопчику сьогодні (5 березня – прим. ред.) вже цілих сім років! Синочку, будь здоровий, моя люба дитино!" – звернувся до сина артист.

Сергій Танчинець із сином / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова святкувала день народження старшої доньки. Зокрема, Маші цьогоріч виповнилося вже 20 років. Тож, виконавиця ніжно привітала доньку з ювілеєм і показала, як вона з роками змінювалася.

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