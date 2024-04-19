Соліст "Без Обмежень" Танчинець зізнався, чи виділяє гроші на дітей після розлучення з ексдружиною

Український співак, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець чесно відповів, скільки щомісячно витрачає на себе та чи допомагає фінансово дітям після розлучення з ексдружиною.

Як зізнається Сергій, на даний момент все необхідне у нього вже є, тому він не витрачається зайвий раз і на щомісячне проживання йому вистачає близько 40 тис. грн. Артист додає, що здебільшого зароблені кошти він вкладає у двох своїх дітей, які нині з його ексдружиною проживають в Японії. За словами зірки, він оплачує їм базові потреби та подорожі.

Сергій Танчинець з дітьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Мені здається, близько тисячі доларів (на особисті потреби – прим. ред.). Мені майже нічого не треба. Одяг носиться довго, їм я мало, автомобіль заправляється, але їжджу мало, тому що постійно в дорозі. На себе мені здається, я витрачаю порівняно небагато. У мене є діточки, які залежать від мого фінансування. Я оплачую їхнє життя. Витрачаю на їхні подорожі… Зараз настане літо. Буду, звісно, туди витрачати кошти. Тому що все, що мені треба, у мене є", - розповів Танчинець у програмі "Тур зірками".

Нагадаємо, нещодавно Мережею почали ширитися чутки про новий роман Сергія Танчинця з його піарницею Юлією. Знаменитість вже пояснив, чому ігнорує такі припущення його фанів і не ділиться подробицями особистого життя.

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