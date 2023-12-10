Соліст "Без Обмежень" зізнався, як часто бачиться з дітьми і чи планують вони повертатися з Японії

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, як часто йому вдається бачитися з дітьми та чи планують вони повертатися з Японії до України.

Син та донька артиста від початку повномасштабної війни живуть за кордоном. Колишня дружина співака вивезла їх до Японії. Як розповів в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Танчинець, за ці майже два роки їм вдавалося зустрітися лише три рази. Двічі музикант приїжджав до Японії з благодійними проєктами, один раз колишня дружина Анна прибула з дітьми до України. Однак згодом син та донька музиканта приїдуть до Києва, аби провести Новий рік із батьком.

Сергій Танчинець із сином / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Бачилися ми фізично три рази. Я два рази літав до них, а один раз вони прилітали на Новий рік, це майже рік тому. Вони побули тут три тижні. Зараз вони знову прилетять на Новий рік сюди, побудуть зі мною, а Анна поїде та відпочине десь в Європі, я побуду з малими сам", - поділився артист.

Також співак розповів, що його колишня дружина разом з дітьми не збирається залишатися в Японії. Наступного року вони планують переїхати до однієї з країн Європи, аби ближче жити до України. Тож у Сергія Танчинця буде більше можливості проводити час з дітьми.

Сергій Танчинець із дітьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Анна планує повернутися з дітьми ближче до України. Тут я, треба бачитися частіше з діточками. Вона (колишня дружина – прим. ред.) це прекрасно розуміє і намагається зробити все для цього. Тут залишаються її батьки, за якими вона теж сумує і хоче їх бачити. Ми обговорювали, що в кінці 2024 року вони повернуться до Європи і продовжать жити ближче до України, і ми зможемо бачитися", - додав співак.

Зазначимо, Сергій Танчинець виховує двох дітей. У шлюбі з колишньою дружиною Анною у виконавця народилися донька Анастасія та син Лук'ян.

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