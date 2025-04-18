Соліст Coldplay Мартін оскандалився посеред концерту зверненням до росіянина із заявою про Путіна

Кріс Мартін, Володимир Путін / © Associated Press

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Соліст популярного гурту "Coldplay" Кріс Мартін просто під час виступу зробив неочікувану заяву.

Днями гурт у рамках туру приїхав до шанувальників у Сеул, Південна Корея. Традиційно посеред виступу Кріс поспілкувався з натовпом. Зокрема, звернувся до випадкового хлопця й запитав звідки він родом. У відповідь юнак з рожевим волоссям почав голосити "росія", а потім дістав телефон і вирішив ганьбитися до кінця. У результаті показав написане слово "росія" ще й на екрані гаджета, який підняв над головою.

Після короткого діалогу соліст гурту не зупинився й продовжив дивувати своєю поведінкою. Зокрема, назвав росіянина "чудовим братом" і поспівчував його довгому шляху з пересадками на концерт у Сеулі. А потім вдався до імпровізації та склав пісню про мрію виступити у державі-терористці. Схоже, Мартін зовсім випав з контексту війни та ще й пригадав диктатора путіна, до якого зібрався йти просити дозвіл на проведення шоу. У результаті вийшов такий ганебний текст:

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"Ласкаво просимо, мій чудовий брате! Я знаю, дорога сюди була стресом. Одного разу ми зіграємо в Росії, хоч вона і далеко. Тільки для цього нам потрібно одне — "так" від пана Путіна".

До слова, на початку повномасштабного вторгнення Кріс Мартін всіляко підтримував Україну.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Кузнєцова розсекретила, що зараз з її майном у Росії та чи продала вона квартиру у Москві.