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Соліст Coldplay Мартін оскандалився посеред концерту зверненням до росіянина із заявою про Путіна
Артист вже готується співати оди кривавому диктатору.
Соліст популярного гурту "Coldplay" Кріс Мартін просто під час виступу зробив неочікувану заяву.
Днями гурт у рамках туру приїхав до шанувальників у Сеул, Південна Корея. Традиційно посеред виступу Кріс поспілкувався з натовпом. Зокрема, звернувся до випадкового хлопця й запитав звідки він родом. У відповідь юнак з рожевим волоссям почав голосити "росія", а потім дістав телефон і вирішив ганьбитися до кінця. У результаті показав написане слово "росія" ще й на екрані гаджета, який підняв над головою.
Після короткого діалогу соліст гурту не зупинився й продовжив дивувати своєю поведінкою. Зокрема, назвав росіянина "чудовим братом" і поспівчував його довгому шляху з пересадками на концерт у Сеулі. А потім вдався до імпровізації та склав пісню про мрію виступити у державі-терористці. Схоже, Мартін зовсім випав з контексту війни та ще й пригадав диктатора путіна, до якого зібрався йти просити дозвіл на проведення шоу. У результаті вийшов такий ганебний текст:
"Ласкаво просимо, мій чудовий брате! Я знаю, дорога сюди була стресом. Одного разу ми зіграємо в Росії, хоч вона і далеко. Тільки для цього нам потрібно одне — "так" від пана Путіна".
До слова, на початку повномасштабного вторгнення Кріс Мартін всіляко підтримував Україну.
Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Кузнєцова розсекретила, що зараз з її майном у Росії та чи продала вона квартиру у Москві.