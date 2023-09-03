Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін розповів, як залякують артистів в РФ: "Вивозять до лісу"

Фронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін розкрив несподівані подробиці про російський шоубізнес.

На думку музиканта, багато артистів з країни-агресорки мовчать про війну через страх за своє життя. Як розповів Крупін, він особисто знає випадки, коли ще до війни співаків залякували військові "кадирівці" та вивозили до лісу, якщо ті не погоджувалися виступати на деяких заходах.

"Вони залякані. Кадирівцями. Повністю весь шоубізнес у Росії проходить через "кадирівців", через всі їхні дні народження та таке інше. Якщо ти відмовляєш, тебе там вивозять до лісу. Це я знаю 100 відсотків. Були таки випадки. З Йолкою, наприклад. Десь вони відмовилися виступати і їх відвезли до лісу. Нічого не зробили, бо вони все ж передумали. Але їм погрожують розправою, це ж країна-терорист. У них (кадирівців - ред.) там повністю розв'язані руки", - розповів Крупін в "Неймовірній правді про зірок".

Йолка (Єлизавета Іванців) / Фото: instagram.com/elkasinger

До речі, зазначимо, що співачка Йолка, яка сама родом з Ужгорода, продовжує працювати в РФ та мовчить про війну. Раніше відомий блогер розповів, що виконавицю просто залякали і вона таємно допомагає українській армії. Щоправда, так і не зрозуміло, чому Йолка досі не ивїхала з Росії та продовжує розважати росіян на концертах.

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