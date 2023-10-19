Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін вийшов на сцену в Одесі п'яним: ледь стояв на ногах і матюкався

Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін оскандалився виступом в Одесі.

Музикант мав концерт у ресторані. Однак Крупін не зміг його нормально відіграти, адже вийшов на сцену у стані сильного алкогольного сп'яніння, про що сам сказав гостям. Артистові було важко говорити, він лаявся, ледь стояв на ногах і хитався. Відповідне відео з п'яним Мішею Крупіним поширилося в Мережі.

"У мене просто одне запитання: ви що тут всі, ох**ли чи що? Ви готові до туси? Друзі, не звертайте уваги, тому що я приїхав сьогодні до Одеси, мене так набухали оху**но просто", – сказав глядачам п'яний Міша Крупін.

Соліст "Корупції" Міша Крупін оскандалився п'яним виступом на концерті в Одесі

Вибачення від артиста не змусили на себе довго чекати. Міша Крупін уже опублікував відео в Instagram, де прокоментував скандальну поведінку на концерті в Одесі. Музикант перепросив за свою витівку. Співак зазначив, що професійний артист не має права так поводитися. Окрім того, Крупін неочікувано заявив, що ставить музичну кар'єру на паузу.

"Я просто хотів перепросити в одеситів, слухачів, які прийшли до ресторану, і в ресторану, який дозволив мені зробити благодійний концерт. Але я вийшов у такому стані, в якому не можна виходити професійному музиканту. Мені дуже-дуже соромно. Найімовірніше, я на деякий час свою кар'єру музичну буду припиняти. Ще раз вибачте, будь ласка. Ви ніколи мене не побачите на сцені в такому стані", – прокоментував артист.

Міша Крупін із гурту "Корупція" прокоментував скандальний виступ в Одесі

Тим часом зі співачкою Анною Трінчер нещодавно на концерті в Одесі трапився несподіваний курйоз. У виконавиці ледь не зірвався виступ.

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