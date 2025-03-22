Соліст гурту "The ВЙО" Кувалдін висловився про можливу мобілізацію синів і де вони зараз

Український музикант, лідер гурту "The ВЙО" та військовослужбовець Мирослав Кувалдін розповів про двох синів.

За словами музиканта, під час війни нащадки живуть за кордоном. Там вони присвятила себе навчанню. Та Мирослав не виключає, що повнолітні Корній і Булат можуть повернутися на Батьківщину. Тоді ж він зізнався, що буде пишатися хлопцями у разі їхнього вступу до лав ЗСУ.

"Моїм синам зараз 22 і 19 років. Вони навчаються за кордоном. Якщо захочуть повернутися в Україну й мобілізуватися, я буду лише радий. Та, гадаю, з кожним днем війни ця перспектива віддаляється все далі й далі", - розповів Кувалдін в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Мирослав Кувалдін з родиною. Фото: Facebook The ВЙО

Крім того, співак розкритикував своїх колег і загалом чоловіків призовного віку, які всілякими шляхами ухиляються від мобілізації: "Я розчарований усіма чоловіками, придатними до служби, які не захищають свою країну. Не лише артистами".

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік побував на фронті. На сході України він зустрівся з військовими та поліцією й розкрив, чим саме допоміг їм.

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