Соліст гурту "The ВЙО" зізнався, де живуть та чим займаються його діти та дружина

Український музикант, лідер гурту "The ВЙО" та військовослужбовець Мирослав Кувалдін поділився подробицями життя родини.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" артист розсекретив, що його діти зараз проживають та навчаються за кордоном. Зокрема, 21-річний Корній вивчає комп'ютерні технології в Ірландії, а 18-річний Булат готується до вступних екзаменів в німецький університет. Втім, зірковий батько не виключає, що діти можуть у будь-який момент повернутися на Батьківщину. До слова, дружина Кувалдіна Лілія перебуває разом з молодшим сином.

Мирослав Кувалдін з родиною. Фото: Facebook Лілії Кувалдіної

"У мене двоє синів – Корній і Булат. Корній вже третій рік навчається в коледжі в Ірландії на комп'ютерній спеціальності. За тиждень до повноліття Булата я порадив їм з дружиною збиратися і їхати до Німеччини. Я зрозумів, що невідомо наскільки затягнеться ця історія, а якщо у нього щось прокинеться патріотичне й він захоче воювати чи бути в України, він завжди зможе сюди приїхати. Ми це зробили, коли ще дозволяв закон. Зараз вчить німецьку мову, готується до вступу в університет", - поділився Мирослав.

Сини Мирослава Кувалдіна. Фото: Facebook The ВЙО

Нагадаємо, нещодавно Мирослав Кувалдін пояснив, чому зник зі сцени й чим зараз займається.

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