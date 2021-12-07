Соліст гурту ТІК Бронюк вперше зізнався, що ледь не помер від коронавірусу

Соліст гурту ТІК Бронюк вперше зізнався, що ледь не помер від коронавірусу

Артист переніс тяжку форму вірусу.

Соліст українського гурту ТІК Віктор Бронюк декілька місяців тому хворів на COVID-19.

До слова, артист переніс тяжку форму вірусу. У виконавця були уражені обидві легені, йдеться у програмі "Віпи і Топи".

"Була уражені обидві легені Невелике ураження було, але дихати було дійсно тяжко. Можливо, тому що я не знав, що був носієм вірусу та відпрацював концерт. І це, можливо, дало своє ускладнення", - поділився співак.

Віктор Бронюк

До слова, Бронюк якийсь час лежав у реанімації та дихав за допомогою кисневої маски. Тому наразі артист закликає всіх, зробити вакцину.

"Якщо є можливість запобігти хворобі вакцинацією, то треба запобігати", - говорить Бронюк.

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