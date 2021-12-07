Соліст гурту ТІК Бронюк вперше зізнався, що ледь не помер від коронавірусу

Артист переніс тяжку форму вірусу.
Соліст українського гурту ТІК Віктор Бронюк декілька місяців тому хворів на COVID-19.
До слова, артист переніс тяжку форму вірусу. У виконавця були уражені обидві легені, йдеться у програмі "Віпи і Топи".
"Була уражені обидві легені Невелике ураження було, але дихати було дійсно тяжко. Можливо, тому що я не знав, що був носієм вірусу та відпрацював концерт. І це, можливо, дало своє ускладнення", - поділився співак.
До слова, Бронюк якийсь час лежав у реанімації та дихав за допомогою кисневої маски. Тому наразі артист закликає всіх, зробити вакцину.
"Якщо є можливість запобігти хворобі вакцинацією, то треба запобігати", - говорить Бронюк.
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