Соліст гурту "Звери", який виступав проти війни, поїхав на Донбас розважати окупантів

Лідер російського гурту "Звери" Роман Білик, який раніше засуджував розв'язану Росією війну в Україні, неочікувано поїхав на Донбас та порозважав там окупантів.

Зокрема, російський пропагандист Семен Пегов опублікував кадри, на яких видно виконавця у касці та бронежилеті та гітариста колективу Германа Осіпова. Спочатку вони з захопленням спостерігали, як окупанти запускали ворожі снаряди по українським землям.

Гурт "Звери"

Роман Білик із гурту "Звери"

Після цього Білик та Осіпов взялися розважати російських загарбників. Вони під гітару заспівали для них пісні гурту "Звери".

Лідер гурту "Звери" неочікувано приїхав на Донбас та порозважав окупантів

Що цікаво, колектив раніше виступав проти війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія. І на сторінках гурту були антивоєнні висловлювання, і сам Білик теж такі робив. Також музиканти відмовлялися виступати в анексованому Криму. Через це в РФ "Звери" зіткнулися з хвилею хейту, а концерти колективу скасовували. Російські активісти навіть скаржилися на музикантів та писали заяви, аби їх перевірили на предмет "фінансування ЗСУ та дискредитації російських військових".

Антивоєнне висловлювання гурту "Звери"

Зазначимо, сам Роман Білик свого часу жив у Донецькій області, зокрема у Маріуполі, та Києві. Музикант зізнавався у любові українській столиці та давав концерти в Україні.

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