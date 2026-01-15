Соліст "Гомону" Яценко здивував, як потрапив на "Голос країни" та як відреагував на швидкий виліт

Вадим Яценко / © YouTube-канал Марічка

Художній керівник хору "Гомін" та диригент Вадим Яценко здивував, як насправді опинився на вокальному проєкті "Голос країни".

Артист брав участь у восьмому сезоні шоу. Та, виявляється, його там взагалі мало б і не бути. Вадим Яценко в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко розповів, що перш ніж потрапити на "Голос країни" учасники проходять кастинг. Сам диригент не подавав заявку на участь. Окрім того, він на той момент взагалі готувався до переїзду до Львова. Проте Яценку зателефонували і запропонували спробувати свої сили на "Голосі", а він погодився.

"Мені було чи 21 рік, чи 22. Я ще був зовсім малюк. Тоді я вже вів переговори зі Львовом, з Національною оперою, щоб туди переїжджати та працювати. Але тоді це був цікавий досвід. Але я не ходив на жодні кастинги. Як я розумію, в них був недобір після всіх кастингів. Мені зателефонували, після того я вже прийшов до них. Я показався продюсеру, один раз заспівав і одразу в прямі ефіри", - говорить артист.

Вадим Яценко / © YouTube-канал Марічка

На "сліпих прослуховуваннях" диригент виконав трек "Гуцулка Ксеня", але не зумів розвернути жодне суддівське крісло. Та Вадим запевняє, що взагалі не засмутився. Ба більше, диригент навіть видихнув з полегшенням. Річ у тім, що Яценко вже мав їхати працювати до Львова. Музикант гадки не мав, як поєднати участь у "Голосі країни" з роботою та переїздом до іншого міста.

"Тоді я всій команді сказав, що це цікаво та прикольно. Але я не засмутився, що не пройшов, бо в мене вже тоді був Львів, я вже переїжджав, у мене була вагітна Настя. Це для мене був виключно як дуже цікавий досвід. У переживав за те, що вони повернуться, бо я розумів, що маю бути у Львові, не можу бути на тих зніманнях. Я взагалі не засмутився, бо мені було чим зайнятися", - підсумував співак.

