Соліст "Гомону" Вадим Яценко заговорив про заробітки хору та які гонорари він отримує

Вадим Яценко / © YouTube-канал Марічка

Художній керівник хору "Гомін" та диригент Вадим Яценко, який нещодавно згадав свою участь на проєкті "Голос країни", заговорив про заробітки та гонорари.

За останній рік творчий колектив став неабияк популярним. Зі славою також збільшилась і кількість концертів. Вадим Яценко в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що насамперед вони, звичайно ж, думають про хор та його учасників, аби всім було комфортно. У хору є райдер, де організатор концерту ознайомлюється з тим, що необхідно музикантам. Також є чеклист, де вказана й вартість виступу.

"Насамперед ми думали про хор. Як це працює — це наша команда хору, органного залу і організаторів, які приходять до нас, дають нам якісь умови, як ми працюємо. Є чеклист, який ми прописали. Там є сума на хор, готелі, умови, харчування, нам возять спеціальні таблетки для зв'язок, яких в Україні немає, у нас є лікарі, які займаються голосовими зв'язками. Передусім ми стараємося зробити так, щоб артисти хору почувалися більш стабільно, зокрема й у фінансовому плані", — ділиться диригент.

Вадим Яценко / © YouTube-канал Марічка

Конкретну суму заробітку Вадим Яценко не став називати. Проте артист запевнив, що в хорі всі працюють на рівних умовах. Щоправда, є також премії. Їх отримують ті працівники, які беруть на себе більшу відповідальність.

"Вони всі в рівних умовах. Є якісь премії людям, які трішки більше беруть на себе відповідальність", — додав артист.

На YouTube-каналі Марічки Падалко можна переглянути за цим посиланням відео: Хор ГОМІН – без хіта ЦЕЙ СОН?! ВАДИМ ЯЦЕНКО про особисте, гонорари та зіркову хворобу

Нагадаємо, раніше Вадим Яценко чесно зізнався, як популярність вплинула на його шлюб із дружиною. Також артист висловився про увагу з боку прихильниць.