Гламур

Гламур
653
2 хв

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк показав свою доньку-красуню й зворушив її вітаннями з 17-річчям

У родині зірки особливе свято.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віктор Бронюк

Віктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк публічно привітав доньку Єву з днем народження.

14 березня дівчині виповнилося 17 років. Зірковий батько не стримав свого щастя та вперше за тривалий час показав родинне фото. На світлині Віктор постає з дружиною Тетяною та донькою-іменинницею. В ошатних вбраннях вони зачарували сімейною ідилією.

У дописі в Instagram співак звернувся до Єви та залишив їй прекрасні побажання. Зокрема, наголосив на цілеспрямованості, допитливості та сміливості. І зі свого боку додав, що завжди готовий її в усьому підтримувати.

Віктор Бронюк з дружиною та донькою / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«З 17-річчям, донечко! Нехай твої 17 будуть найщасливіші і найказковіші! Це неповторний вік насолоджуватися життям, пізнавати світ і знаходити своє особливе місце у ньому! Євуся, сміливо втілюй все-все, чого бажаєш! Впевнено йди до своїх мрій! Підкорюй світ і завжди май поруч вірних, добрих і таких же світлих, відкритих, цілеспрямованих і гідних людей, як ти! Ми з мамою безмежно пишаємося тобою! І завжди поруч, щоб підтримати у всьому! Будь щасливою, наша красуне! З Днем народження!» — зворушив артист.

У коментарях шанувальники долучилися до привітань іменинниці.

  • Вітаємо вашу донечку, нехай буде щаслива та здорова, щоб всі мрії здійснювалися! Красуня як і мама, нехай ваші дівчата завжди усміхаються!

  • Вітання Єві, хай усе, що задумано, втілюється в життя

  • Найщиріші привітання та найкращі побажання!

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Бєдняков також тішив родинним контентом. Він показав свою доньку та сина й замилував, як вони підросли.

