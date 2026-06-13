Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк показав сина-випускника і похизувався його атестатом

Віктор Бронюк із сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк показався з сином-випускником і похизувався його атестатом.

Цьогоріч Данило закінчив 9-й клас школи. У хлопця вже відбувся випускний, де його підтримували батьки. Віктор Бронюк у своєму Instagram опублікував фото з заходу. Зокрема, родина робила знімки на пам’ять на тлі фотозони. Дружина артиста обрала на випускний сина сорочку вільного крою та довгу спідницю. Данило одягнув чорне вбрання, а от сам Віктор Бронюк — світлі джинси та темну футболку.

Соліст гурту «ТІК» вже й похизувався атестатом сина. Перед об’єктивом фотокамери співак демонстрував документ, що засвідчує успішне закінчення 9-го класу. Артист говорить, що попереду на його сина чекають нові досягнення та відкриття.

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Віктор Бронюк із дружиною та сином / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«Атестат про закінчення 9-го класу вже на руках! Сину, щиро вітаємо! Любимо і пишаємося тобою, Данило! Далі — тільки вперед!» — звернувся до сина артист.

Нагадаємо, цьогоріч у родині Віктора Бронька не один випускник, а два. Донька артиста Єва закінчила 11-й клас школи. Співак хизувався донькою-випускницею та показував, як із дружиною вітав її зі святом останнього дзвоника.

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